16 Mart 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kasımpaşa Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.03.2020

, 'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Şut çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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