23 Mart 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Virüse karşı savaşacağız

Virüse karşı savaşacağız
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2020

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına, "Evde kal" çağrısında bulundu. Koita, "Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Quaresma’dan ‘Evde kal’ mesajı! Quaresma’dan ‘Evde kal’ mesajı!
Alkışlar Paşa'nın doktoruna Alkışlar Paşa'nın doktoruna
Kasımpaşa Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Kasımpaşa Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör