Virüse karşı savaşacağız

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına, "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kasımpaşa'nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına, "Evde kal" çağrısında bulundu. Koita, "Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

DİĞER