Kasımpaşa teknik direktörlük için Fuat Çapa'yla anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buz'un istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör İrfan Buz'un istifası sonrasında bu koltuk için Fuat Çapa'yla anlaşmaya vardı.

Lacivert-beyazlı kulüp, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

DİĞER