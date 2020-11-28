28 Kasım 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa teknik direktörlük için Fuat Çapa'yla anlaştı

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

ekiplerinden , İrfan Buz'un istifası sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğuna 'nın getirildiğini açıkladı.

ekiplerinden , teknik direktör İrfan Buz'un istifası sonrasında bu koltuk için 'yla anlaşmaya vardı.

Lacivert-beyazlı kulüp, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır.

Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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