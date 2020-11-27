Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da göreve 13 Kasım'da başlayan teknik direktör İrfan Buz, sürpriz bir karar alarak bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük koltuğunu sezon sonuna kadar İrfan Buz'a emanet etmişti.

Lacivert-beyazlılarda uygun çalışma ortamını bulamayacağını düşünen 53 yaşındaki çalıştırıcı, görevinden ekibiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İrfan Buz, görevde sadece 14 gün kaldı.

İşte deneyimli teknik adamın sosyal medyadan yaptığı o açıklama:

"Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa SK ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrasında kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık.

Kasımpaşa SK teknik direktörlüğünden istifa ediyorum.

Futbolcu kardeşlerime ve tüm kulüp personeline yürekten başarılar dilerim."

SERKAN REÇBER DE İSTİFA ETMİŞTİ!

Kasımpaşa'da İrfan Buz'dan önce sabah saatlerinde de kulüp üst düzey yöneticisi (CEO) olarak görev alan Serkan Reçber de istifa kararı aldığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Reçber'in açıklaması şu şekilde:

"Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa Kulübü CEO'luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa Kulübüne başarılar dilerim."

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