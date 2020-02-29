Konyaspor 0-0 Kasımpaşa l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 24. haftasındas Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Karşılık cılız pozisyonların yaşandığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Konyaspor 22 puanla 15. sırada yer alırken konuk ekip Kasımpaşa ise puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya çıktı.
İŞTE İLK 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Mak, Ömer Ali
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Quaresma, Koita
İlk yarıdan dakikalar
18. dakikada sol taraftan gelişen Konyaspor atağında, Mak'ın pasıyla ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlak ile buluşan Hadziahmetovic'in şutu top savunmadan döndü.
35. dakikada Hadergjonaj'nin ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şut Konyaspor savunmasından döndü.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza saha içinde topla buluşan Ömer Ali, meşin yuvarlağı topuk pası ile Mak'a bıraktı. Mak'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
52. dakikada Milosevic'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
68. dakikada sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahası dışından Quaresma'nın şutu yandan auta gitti.
69. dakikada ceza saha içine sokulan Thuram'ın şutunu Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.
76. dakikada orta alandan Hurtado ile gelişen Konyaspor atağında, sol tarafta topla buluşan Guilherme'nin orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı çıktı.
84. dakikada Konyaspor'da Hurtado'nun yayın önünden kullandığı serbest vuruşta Ramazan Köse topu kale dibinden son anda çeldi.
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