14 Ağustos 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'nın transferde hedefi Deniz Türüç!

Kasımpaşa'dan transfer teklifi! F.Bahçeli yıldız...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan , transferde hareketli günler geçiriyor. Kadrosuna 5 oyuncu takviye eden Kanarya'da, için 'dan resmi teklifi geldi.

bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Kanarya'da Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Gustavo ve Zajc gibi isimlere teklifler gelirken, bu oyuncuların arasına de katıldı. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz yıl Kayserispor'dan gelen milli futbolcu için devrede.

TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giyerken, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.

Ve anlaşma tamam! F.Bahçe'ye ödenecek miktar... haberin devamı

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