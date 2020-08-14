Kasımpaşa'nın transferde hedefi Deniz Türüç!
Yeni sezon öncesi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. Kadrosuna 5 oyuncu takviye eden Kanarya'da, Deniz Türüç için Kasımpaşa'dan resmi transfer teklifi geldi.
Fenerbahçe bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.
Kanarya'da Vedat Muriqi, Tolgay Arslan, Gustavo ve Zajc gibi isimlere teklifler gelirken, bu oyuncuların arasına Deniz Türüç de katıldı. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz yıl Kayserispor'dan gelen milli futbolcu için Kasımpaşa devrede.
TRT Spor'un haberine göre Kasımpaşa, Deniz Türüç için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı 25 maçta giyerken, 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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