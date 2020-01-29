29 Ocak 2020, Çarşamba

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.01.2020

'in 20. haftasında ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kazanma çalışmaları ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kasımpaşa ateş hattına düştü haberin devamı



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