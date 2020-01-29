29 Ocak 2020, Çarşamba
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Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 29.01.2020
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü. Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kazanma çalışmaları ile devam eden antrenman, yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.
Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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