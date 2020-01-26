26 Ocak 2020, Pazar
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Antalyaspor yendi Kasımpaşa ateş hattına düştü
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020
Süper Lig’de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen Kasımpaşa, Antalyaspor’un Denizlispor’u mağlup etmesiyle 15. sıraya düşerek, ateş hattına girmiş oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetiyle ligde üst üste 4. kez yenilirken, Antyalyaspor'un Denizlispor'u 3-0 geçmesiyle de 15. sıraya geriledi.
İstanbul ekibinde, görevinden ayrılan Tayfur Havutçu'nun yerine teknik direktör arayışları sürüyor.
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