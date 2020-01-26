26 Ocak 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Antalyaspor yendi Kasımpaşa ateş hattına düştü

Kasımpaşa ateş hattına düştü
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 Giriş Tarihi: 26.01.2020

’de son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla alt sıralara gerileyen , ’un Denizlispor’u mağlup etmesiyle 15. sıraya düşerek, ateş hattına girmiş oldu.

'in 19. haftasında sahasında Aytemiz 'a 2-1'lik skorla mağlup olan 'da kötü gidişat devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Alanyaspor mağlubiyetiyle ligde üst üste 4. kez yenilirken, Antyalyaspor'un Denizlispor'u 3-0 geçmesiyle de 15. sıraya geriledi.

İstanbul ekibinde, görevinden ayrılan Tayfur Havutçu'nun yerine teknik direktör arayışları sürüyor.

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı haberin devamı
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