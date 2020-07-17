17 Temmuz 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da kalmak istiyor!

Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da kalmak istiyor!
KASIMPAŞA A.Ş.
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.07.2020

Sezon ikinci yarısında 'nın kadrosuna katılan ve gösterdiği performansla fırtına gibi esen Kasımpaşa'nın Kosovalı futbolcusu takımda kalmak istediğini söyledi.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan 'nın Kosovalı futbolcusu TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Devre arasında takıma katılan kaliteli oyuncuların başarıyı getirdiğini savuanan Hadergjonaj, lige verilen koronavirüs arasından da güçlü döndüklerini ifade etti.

Huddersfield ile bir yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan 25 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'da kalmak istediğini söyledi.

Ricardo Quaresma: Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ
Quaresma'dan flaş itiraf! Trabzonspor... Quaresma'dan flaş itiraf! "Trabzonspor..."
Harcadığı para dudak uçuklattı! Quaresma... Harcadığı para dudak uçuklattı! Quaresma...
Kasımpaşa Rize'yi ateşe attı Kasımpaşa Rize'yi ateşe attı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör