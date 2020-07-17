Florent Hadergjonaj Kasımpaşa'da kalmak istiyor!

Sezon ikinci yarısında Kasımpaşa'nın kadrosuna katılan ve gösterdiği performansla fırtına gibi esen Kasımpaşa'nın Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj takımda kalmak istediğini söyledi.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Kasımpaşa'nın Kosovalı futbolcusu Florent Hadergjonaj TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Devre arasında takıma katılan kaliteli oyuncuların başarıyı getirdiğini savuanan Hadergjonaj, lige verilen koronavirüs arasından da güçlü döndüklerini ifade etti.

Huddersfield ile bir yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan 25 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa'da kalmak istediğini söyledi.







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