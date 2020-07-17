Ricardo Quaresma: Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, A Spor'un sorularını yanıtladı. Deneyimli oyuncu Süper Lig yarışına değinirken, Trabzonspor'la ilgili itirafta da bulundu. İşte o sözler...
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Quaresma'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Fiziksel açıdan rakiplerimizden güçlü durumdayız."
"UMARIM BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPAR"
"Ben iyi bir iş yaptığını düşünüyorum (Sergen Yalçın), işlerini beğeniyorum. Umarım Beşiktaş için ve onun için en iyisi geçer. Umarım Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyabilir."
"Kasımpaşa'da devam etmek istiyorum ama oturup konuşmalıyız. 2-3 sene daha devam etmek istiyorum. Siz bir kulüpte bırakmak isteyebilirsiniz ama onların projelerinde olmazsınız. Beşiktaş ve Porto benim için çok değerli, eşit ağırlıkta iki kulüp. Ancak, şimdiden bırakacağım bir kulüp söylemem mümkün değil."
"TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"
"Başından beri Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum ama Başakşehir iyi bir performans sergiledi. Çok uzun zamandır birlikte uyumlu bir şekilde oynuyorlar. Büyük takımların sorunu da budur herhalde. Çok fazla değişim ve transfer yapıyorlar."
"Beşiktaş taraftarı her zaman benimle olacak."
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