Kasımpaşa'dan A Spor'a özel Fode Koita açıklaması! "Hem Ahmet Nur Çebi hem Sergen Yalçın istedi"
Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, A Spor'a özel yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Fode Koita'yı istediğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Ara transfer döneminde forvet takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Hulk ile birlikte Kasımpaşa forması giyen Gineli golcü Fode Koita'yı gündemine almıştı.
Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Fode Koita'yı istediğini söyledi.
Saraç, açıklamasında "Hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de Sergen Yalçın bizden Koita'yı istedi. Ahmet Nur Çebi bizim yakın dostumuz. Beşiktaş bizim için çok değerli bir kulüp. Türk futboluna her zaman destek olacağız. Sayın Turgay Ciner'in bakış açısı budur. Koita'yı Süper Lig'den 3 takım istiyor. Beşiktaş en ciddisi. Koita şu an tek başına idman yapıyor. Koita ilkesel olarak yapmaması gereki düzelttiği vakit... Antrenmanlarımıza da çıkar gelen teklifleri de değerlendiririz." ifadelerini kullandı.
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