25 Ocak 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'dan A Spor'a özel Fode Koita açıklaması! "Hem Ahmet Nur Çebi hem Sergen Yalçın istedi"

Kasımpaşa'dan A Spor'a özel Koita açıklaması! Hem Çebi hem Yalçın istedi
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Yönetim Kurulu Üyesi , 'a özel yaptığı açıklamada Başkanı ve siyah-beyazlı takımın teknik direktörü 'ın 'yı istediğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ()

Ara transfer döneminde forvet takviyesiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen , Hulk ile birlikte forması giyen Gineli golcü 'yı gündemine almıştı.

Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi , muhabiri 'ye yaptığı açıklamada Beşiktaş Başkanı ve siyah-beyazlıların teknik direktörü 'ın Fode Koita'yı istediğini söyledi.

Saraç, açıklamasında "Hem başkan Ahmet Nur Çebi hem de Sergen Yalçın bizden Koita'yı istedi. Ahmet Nur Çebi bizim yakın dostumuz. Beşiktaş bizim için çok değerli bir kulüp. Türk futboluna her zaman destek olacağız. Sayın Turgay Ciner'in bakış açısı budur. Koita'yı Süper Lig'den 3 takım istiyor. Beşiktaş en ciddisi. Koita şu an tek başına idman yapıyor. Koita ilkesel olarak yapmaması gereki düzelttiği vakit... Antrenmanlarımıza da çıkar gelen teklifleri de değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'dan A Spor'a özel Koita açıklaması! hem Yalçın istedi"

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