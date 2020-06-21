Fuat Çapa: Bizim adımıza önemli bir galibiyet
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Çapa, "Yapmış olduğumuz değişikliklerle istediğimiz sonuca ulaştık. Bizim adımıza önemli bir galibiyetti." dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, dünkü alınan sonuçlardan sonra bu maçın değerinin daha da arttığını belirterek, "Karşılaşmadan sonra galip geliyorsun ve bir sonraki karşılaşmalar oynandıktan sonra hesap yapıyorsun. Çünkü çok kredisi olan bir yapımız yok. O açıdan oynamış olduğumuz karşılaşmaları bunun bilinciyle oynuyoruz. Karşılaşmayı değerlendirecek olursak ilk devre özellikle Fenerbahçe'nin daha atak gözüktüğünü söyleyebiliriz. Biz de bir iki pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci devre oyunu lehimize çevirebileceğimizi biliyorduk, çünkü orta sahada paylaşımımız iyi oldu. Ferdi'nin hareketliliğini durdurduk. 2-1'den 2-2 ye döndük orta sahada. Golü attıktan sonra oyun istediğimiz şekle dönüştü. Rakibin biraz daha ön tarafta oynayacağını biliyorduk ve alanları doğru şekilde değerlendirdik. Yapmış olduğumuz değişikliklerle istediğimiz sonuca ulaştık. Önemli bir galibiyetti bizim adımıza. Her ne kadar rakibimiz Fenerbahçe çok şey gözükmemiş olsa da son 3 karşılaşmada 50-55 dakika en iyi oyununu oynadı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Puantaj olarak sıralamada biraz daha yukarı bakmaya başladık. Aradaki puan farkı sadece 1 galibiyet. Bu ciddiyeti korumamız lazım. Önümüzde pazartesi oynayacağımız Gençlerbirliği maçımız var. Bugün bu galibiyetin tadını çıkartacağız yarından itibarende önümüzdeki karşılaşmaya odaklanacağız" şeklinde konuştu.
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