20 Şubat 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da sportif direktör ile yollar ayrıldı
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.02.2020

ekiplerinden , sportif direktör ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, sportif direktör Sayın ile yollarını ayırma kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Emre Zengilli'ye hizmetleri için teşekkür edildi.

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