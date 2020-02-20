Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Düşme hattında bulunan iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşmada iki takımın da mutlak hedefi 3 puan. 20.00'da başlayan karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...