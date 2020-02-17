MAÇ SONUCU l Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa l ÖZET

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Antalyaspor 3-1 galip ayrıldı.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Arda Kardeşler yönetti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken Antalyaspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Antalyaspor'un yeni transferlerinden Jahoviç takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılalmanın 59 ve 62. dakikasında Antalyaspor'un yeni transferlerinden Sinan Gümüş'ün golüyle ev sahibi ekip 3-0 öne geçti. 74. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara skoru 3-1 getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Antalyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Fraport TAV Antalyaspor karşısında son veremedi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Antalyaspor ise kazanarak puanını 22'ye yükseltti ve 16. sıradan 14. sıraya yükselerek ateş hattından 2 puan uzaklaşmış oldu.

11'ler

Fraport TAV Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Kudryashov, Fredy, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Bünyamin

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Ramazan, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Tarkan, Ndongala, İlhan, Thiam

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sağ çaprazdan Sinan Gümüş'ün sert şutu kale direğinin köşesine çarparak auta gitti.



21'inci dakikada Ndongala'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan İlhan, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Boffin'in ayaklarına çarpan top kornere gitti.



22'nci dakikada Fredy'nin uzun pasında rakip alanda topla buluşan Sinan Gümüş, ceza alanı içinde kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Ramazan'dan kornere çıktı.



25'inci dakikada Jahovic'in ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut defansın son anda araya girmesiyle kornere gitti.



İlk yarı golsüz sona erdi.



48'inci dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.



52'nci dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Fredy topu yerden kale önüne gönderdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Jahovic'in şutu ağlara gitti: 1-0.



59'uncu dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu ağlara gitti. Maçın hakemi golden önceki pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi ve golü geçersiz saydı. Ancak hakem sonrasında VAR hakeminin uyarısıyla golün geçerli olduğuna karar verdi: 2-0.



62'nci dakikada Hakan Özmert'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.



74'üncü dakikada ceza sahası dışından Aytaç'ın kullandığı serbest vuruş, kalecinin solundan kale direği üst çatalından ağlara gitti: 3-1.



90+1'inci dakikada Podolski kaleci Ramazan'ın üstünden aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Podolski'nin golden önceki pozisyonunu ofsayt olarak değerlendirerek golü geçersiz saydı.



Maç Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.