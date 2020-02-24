24 Şubat 2020, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Özdeş’ten istifa sinyali

KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 24.02.2020

Taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya davet ettiği Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Yönetim ve takımla oturup değerlendirme yapacağız" dedi.

Taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya davet ettiği Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Yönetim ve takımla oturup değerlendirme yapacağız. Takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım" diye konuştu.
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