Özdeş’ten istifa sinyali

Taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya davet ettiği Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Yönetim ve takımla oturup değerlendirme yapacağız" dedi.

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KASIMPAŞA A.Ş. HABERLERİ

Taraftarlarınyönetim ve teknik heyeti istifaya davet ettiği Y.Malatya'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Yönetim ve takımla oturup değerlendirme yapacağız. Takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım" diye konuştu.