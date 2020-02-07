07 Şubat 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.02.2020

, 'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman yönetiminde gerçekleşti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

, yarın yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fuat Çapa Kasımpaşa’da haberin devamı

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