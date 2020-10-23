23 Ekim 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibine corona şoku! 2 futbolcunun testi pozitif
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 Giriş Tarihi: 23.10.2020

'in 6. haftasında sahasında 'yi konuk edecek 'da, 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

ekiplerinden 'da 2 oyuncunun yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Covid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

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