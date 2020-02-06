06 Şubat 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

Fuat Çapa Kasımpaşa’da

Fuat Çapa Kasımpaşa’da
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.02.2020

Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, eski hocası 'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak 1. Lig'de 'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda lacivert- beyazlılarda 21 maçta görev almıştı.

Tayfur Havutçu'yla yolları ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, eski hocası 'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Son olarak 1. Lig'de 'u çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, 2010-11 sezonunda lacivert- beyazlılarda 21 maçta görev almıştı.

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