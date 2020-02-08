08 Şubat 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Aslan’a bilendi

Kasımpaşa Aslan’a bilendi
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Ligde son 5 maçta sadece 1 beraberlik alan Kasımpaşa, Galatasaray'la yarın yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde son 5 maçta sadece 1 beraberlik alan Kasımpaşa, Galatasaray'la yarın yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Paşa, yeni teknik direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durdu. Lacivert-beyazlılar, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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