Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik maçıyla sona erdi.

Kasımpaşa, hazırlıklarına yarın devam edecek.