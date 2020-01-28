28 Ocak 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kasımpaşa'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.01.2020

'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, yarı sahada gerçekleştirilen taktik maçıyla sona erdi.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.

MKE Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

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