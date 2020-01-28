28 Ocak 2020, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Mustafa Reşit Akçay ilk antrenmanını yaptı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 28.01.2020

ekiplerinden , yeni teknik direktörü yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
MKE Ankaragücü'nde flaş gelişme! MKE Ankaragücü'nde flaş gelişme!
Ankaragücü'nde Akçay dönemi Ankaragücü'nde Akçay dönemi
A.Gücü’nden hakem isyanı A.Gücü’nden hakem isyanı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör