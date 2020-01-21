21 Ocak 2020, Salı
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Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak
Giriş Tarihi: 21.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın bir başka Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.
Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
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