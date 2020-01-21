21 Ocak 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa Alanyaspor'u ağırlayacak
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 21.01.2020

ekiplerinden , son 16 turu rövanş maçında yarın bir başka Süper Lig ekibi 'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da 'a 3-1 mağlup olmuştu.

Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve 'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Kasımpaşa'dan 4 transfer birden! haberin devamı

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