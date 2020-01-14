14 Ocak 2020, Salı

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa Tomas Brecka'yı transfer etti

Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!
KASIMPAŞA A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

ekiplerinden , Çekya Ligi takımlarından FK Jablonec'te forma giyen 'yı 3.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Çekya ligi ekiplerinden FK Jablonec'in 25 yaşındaki Çekyalı oyuncusu , Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.

Brecka, Jablonec formasıyla bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

Mustafa Pektemek Alanyaspor'da

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