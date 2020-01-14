14 Ocak 2020, Salı

ALANYASPOR

Mustafa Pektemek Alanyaspor'da

Süper Lig'de bir transfer daha!
ALANYASPOR
Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 Giriş Tarihi: 14.01.2020

Aytemiz , son olarak 'da forma giyen forvet oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

, 'dan kadrosuna kattığı 'in lisansını çıkardı.

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