Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 61 ve 67. dakikalarda Thiam kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 45+3. dakikada Donald'dan geldi.
Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi, rakibini 61 ve 67. dakikalarda Mame Baba Thiam'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takımın 45+3. dakikada Mitchell Donald ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, 21 Haziran Pazar saat 18.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise 20 Haziran Cumartesi saat 21.00'de Göztepe'yi konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı