Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 61 ve 67. dakikalarda Thiam kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 45+3. dakikada Donald'dan geldi.

Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa, Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi, rakibini 61 ve 67. dakikalarda Mame Baba Thiam'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takımın 45+3. dakikada Mitchell Donald ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, 21 Haziran Pazar saat 18.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise 20 Haziran Cumartesi saat 21.00'de Göztepe'yi konuk edecek.

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