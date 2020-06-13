14 Haziran 2020, Pazar

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

Kasımpaşa ikinci yarıda açıldı
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

'in 27. haftasında , deplasmanda BtcTurk 'u 2-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 61 ve 67. dakikalarda Thiam kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü 45+3. dakikada Donald'dan geldi.

'in 27. haftasında ile , Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. ekibi, rakibini 61 ve 67. dakikalarda Mame Baba Thiam'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi takımın 45+3. dakikada Mitchell Donald ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 29'a çıkararak maç fazlasıyla 8. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, 21 Haziran Pazar saat 18.30'da 'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise 20 Haziran Cumartesi saat 21.00'de 'yi konuk edecek.

Başakşehir evinde zorlanmadı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Kartal evinde yara aldı! Kartal evinde yara aldı!
Başakşehir evinde zorlanmadı Başakşehir evinde zorlanmadı
Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İşte güncel puan durumu Heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör