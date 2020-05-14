14 Mayıs 2020, Perşembe

KASIMPAŞA A.Ş.

TFF'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı

TFF'den Kasımpaşa'ya geçmiş olsun mesajı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

(), 'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Kulübü futbolcularına ve Kasımpaşa camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

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