11 Ocak 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da yaprak dökümü

Kasımpaşa'da yaprak dökümü
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.01.2020

’de hazırlıklarına ’nın Serik ilçesinde devam eden , eksik kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlı ekibin Tayfur Havutcu yönetimindeki antrenmanlarında kadrodaki eksikler göze çarpıyor. Eksik oyuncuların fazla olması sebebiyle devre arası kamp çalışmalarında istenilen verim de alınamıyor.

'da öncesinde kadroda düşünülmeyen , Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Tobias Heintz, , Azad Toptik ve Karim Hafez, çalışmalarına yardımcı antrenörler eşliğinde İstanbul'da devam ediyor.
Öte yandan, 'in ilk devresinde 18 maçta görev alıp, takımına 2 gol, 2 asistlik katkı sağlayan Abdul Rahman Khalili ile ilk yarıda genellikle maçlarında görev alan Uğurcan Yazğılı'nın da sözleşmeleri feshedildi.

POPOV HATAYSPOR'DA

4 sezondur Kasımpaşa forması giyen ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez ismi olan Strail Popov ile de yolları ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 14 maça çıkan Popov, gol atma başarısı gösteremezken, 2 asist yapmıştı. Bulgar oyuncu, Kasımpaşa ile yollarını ayırmasının ardından 1'inci Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Hatayspor ile sözleşme imzaladı.

ŞU ANA KADAR TEK TRANSFER TARKAN SERBEST

Lacivert beyazlı ekipte, çalışmalar eksik kadro ile devam ederken şu ana kadar sadece 1 yapıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen, sezon sonunda ise takımı Avusturya Wien'e geri dönen 25 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

7-8 OYUNCUNUN KADROYA DAHİL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Takımdan ayrılacak olan futbolcu sayısının fazla olması sebebiyle, Kasımpaşa'nın transferde hareketli günler geçirmesi bekleniyor. Oldukça dar bir kadrosu kalan lacivert-beyazlıların, en az 7-8 ismi renklerine bağlayacağı öğrenildi.

PAŞA EKSİK ÇALIŞTI

Süper Lig'in ikinci yarısına 'nın Serik ilçesinde hazırlanan Kasımpaşa, bu sabah yaptığı çalışmayla günü tamamladı.

Tayfur Havutcu yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. İdman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Lacivert beyazlı takımda Yusuf Erdoğan, Ramazan Köse, Koita ve Quaresma ve Pavelka salonda çalıştı. Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Sadiku kamp kadrosunda yer almıyor.

Tarkan Serbest yeniden Kasımpaşa'da haberin devamı

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