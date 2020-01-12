12 Ocak 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’da sıkıntı büyük

Kasımpaşa’da sıkıntı büyük
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Antalya'da kamp yapan Kasımpaşa, eksik kadroyla hazırlanıyor.

Antalya'da kamp yapan Kasımpaşa, eksik kadroyla hazırlanıyor. Kadroda düşünülmeyen Veysel, Youssef, Veigneau, Heintz, Mustafa, Azad, Hafez, Khalili, Uğurcan ve Popov'dan yoksun çalışan lacivert-beyazlılar, ikinci yarı öncesi 8 takviyeyle bu açığı kapatmayı planlıyor.
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