10 Ocak 2020, Cuma

KASIMPAŞA A.Ş.

Tarkan Serbest Kasımpaşa'da

Tarkan Serbest yeniden Kasımpaşa'da
KASIMPAŞA A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2020

, ekiplerinden 'de oynayan 25 yaşındaki futbolcu Serbest ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tarkan geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Paşa forması giymişti.

Devre arası çalışmalarını 'da sürdüren , transferde de boş durmuyor. Lacivert-beyazlılar, Bundesliga takımlarından 'de oynayan Serbest'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Tarkan ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon Austria Wien ile 18 karşılaşmada görev alan Tarkan Serbest 1 gol, 2 asist ile mücadele etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonunda da Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.

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