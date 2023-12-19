İstanbulspor Yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. İstanbulspor takımı soyunma odasına gitti.

İstanbulspor, Trabzonspor'un golünden hemen önceki pozisyonda penaltı bekledi. VAR tarafından incelenen pozisyonda herhangi bir faul kararı çıkmadı. Bu durum sonrası İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, futbolcularının soyunma inmesini istedi.

İŞTE İSTANBULSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON:

ERTUĞRUL DOĞAN DA SAHAYA İNDİ

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun sahaya inerek takımı soyunma odasına göndermek istemesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da saha kenarına geldi.

Başkan Doğan'ın Başkan Sarıalioğl ile kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdiği görüldü.

SAHADA KALMAK İSTEYENLER OLDU

Başkan Sarıalioğlu'nun kararı sonrası İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜLER BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR