İstanbulspor Başkanı takımı sahadan çekmişti! Simon Deli başkanın ayağına böyle kapandı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un attığı gol sonrası faul bekleyen İstanbulspor yönetimi, hakem Ali Şansalan orta noktayı gösterince başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından takımı sahadan çekti. O esnada İstanbulspor'lu futbolcu Simon Deli, Sarıalioğlu'na diz çöküp böyle yalvardı. İşte o anlar...

İstanbulspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 22:03 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023- 22:35