Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'un attığı gol sonrası faul bekleyen İstanbulspor yönetimi, hakem Ali Şansalan orta noktayı gösterince başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından takımı sahadan çekti.
O esnada İstanbulspor'lu futbolcu Simon Deli, Sarıalioğlu'na diz çöküp böyle yalvardı.
Simon Deli, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na maça devam etmek için yalvardı. pic.twitter.com/O5QDla4Qi2— Fotomaç (@fotomac) December 19, 2023
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