Süper Lig 17. hafta maçında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
İstanbulspor - Trabzonspor maçı için karar ne olacak? Takımı sahadan çekmenin cezası ne?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 berabere devam ederken yaşanan bir pozisyon sonrası İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya inerek takımı soyunma odasına gönderdi. Bu gelişme sonrası gelecek karar ise merak konusu oldu. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı için ne karar verilecek? Takımı sahadan çekmenin cezası ne? İşte yanıtı...
Karşılaşma 1-1 devam ederken, Trabzonspor'un golü sonrası sarı siyahlı ekip oyuncuları maçın hakemi Ali Şansalan'a itirazda bulundu.
İstanbulspor cephesi, gol öncesi Mendy'nin Loshaj'a faul yaptığını ve golün geçersiz sayılmasını istese de VAR uyarısı sonrası Ali Şansalan orta noktayı gösterdi.