Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı ve mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a sahasında 2-1'lik skorla mağlup olan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama...

Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil... Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim.

Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız.