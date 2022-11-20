Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, geçirdiği kötü günler sonrası takımı teknik direktör Volkan Demirel'e emanet etti. 41 yaşındaki teknik adam Güney temsilcisini küme düşme hattından çıkarırken, o istatistikte tek rakibi ise Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jorge Jesus oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen ve futbolu sarı-lacivertli kulüpte bırakan Volkan Demirel, futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktör olmaya karar verdi. İlk deneyimini Fenerbahçe'de yardımcı hoca olarak yaşayan 41 yaşındaki teknik adam, iki sezon boyunca aynı görevde kaldı. Daha sonra ilk teknik direktörlük kariyerine bir sezon boyunca Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'te devam etti. Gösterdiği başarı ile taktir toplayan Volkan Demirel, sezon başında görevinden ayrıldı. Tecrübeli teknik direktör bir süre boşta kaldı ve daha sonra Süper Lig'e istenilen bir başlangıç yapamayan Hatayspor'un başına geçti. İlk altı maçında sadece 1 puan alabilen Hatayspor, Serkan Özbalta ile yollarını ayırmasının ardından Volkan Demirel ile adeta hayat buldu.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİ KARAGÜMRÜK'TE

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Erol Bulut, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Fatih Karagümrük'te yaşadı. Karagümrük'te Farioli'nin görevden alınmasının ardından 17 Aralık 2021'de Kırmızı-Siyahlıların başına geçen Volkan Demirel, 24 karşılaşmada 1.71'lik puan ortalaması tutturarak başarılı bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük'ün başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 25 maça çıkan Volkan Demirel bu süreçte 12 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

ISMAEL'E BİR İLKİ YAŞATTI

Bu sezon Hatayspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada, Demirel'in yaptığı hamle Hatayspor'a 3 puanı getirdi. Heyecan dolu müsabaka 2-1'lik skorla sonuçlandı. Hatayspor'un tecrübeli teknik adamı Volkan Demirel, Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'e bu sezon Süper Lig deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.

HATAYSPOR HAYAT BULDU

Sezona kâbus gibi bir başlangıç yapan, ilk altı maçında sadece 1 puan alan Hatayspor, Volkan Demirel göreve geldikten sonra ise 7 maçta 13 puanı hanesine yazdıran Hatayspor, bu periyotta ligde en fazla puan toplayan 2. takım oldu. Bu sonuçlar Hatayspor'un taraftarını sevindirdi.

TEK RAKİBİ JORGE JESUS

Bu sezon başı Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevini Jorge Jesus üstlendi. Portekizli teknik adam, takımın başına geldikten sonra harikalar yarattı. Ligde rekorlar kıran ve lider vaziyette olan Jesus, Avrupa Ligi'nden ise grup lideri olarak çıkmayı başardı.

Milliyet'in haberine göre; Hatayspor, Volkan Demirel ile 7 maçta 13 puan topladı ve takımın başına geldikten sonra ligde istatistik olarak 2. sırada yerini aldı. Zirvede Jorge Jesus'un Fenerbahçe 'si bulunurken, Sarı-Lacivertliler 16 puan kazandı. 2. sıradaki Hatayspor'u, 11 puanlı Galatasaray ve Kayserispor takip ediyor.

Güney ekibini küme düşme potasından çıkartan Volkan Demirel'in ilk hedefi; Dünya Kupası arası sonrasında ilk 8 arasına girmek. Hatayspor, ara sonrası sırasıyla Giresunspor, Fenerbahçe, Ümraniye, Antalya ve Galatasaray'la karşılaşacak.