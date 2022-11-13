İstanbulspor Hatayspor maçı 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZETİ
Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor deplasmanda İstanbulspor'u El Kaabi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası arasına galibiyetle gitti.
Hatayspor Haberleri
Yayın Tarihi: 13.11.2022- 18:58
Konuk ekibin golünü penaltıdan El Kaabi kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 14 yaptı. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'de Dünya Kupası arasının ardından oynanacak 15. haftada Hatayspor evinde Giresunspor'u konuk edecek.
İstanbulspor ise Galatasaray'a konuk olacak.