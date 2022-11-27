Fenerbahçe'nin efsane kalecileri arasında yer alan ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Volkan Demirel, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerde Emre Mor, Altay Bayındır, Arda Güler ve teknik direktör Jorge Jesus'a değinen Demirel; Başakşehir'deki meslektaşı Emre Belözoğlu'nu da unutmadı. Demirel ayrıca yeni Erling Haaland'ın Hatayspor'da olduğunu dile getirdi. İşte o sözler...

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fanatik'in sorularını yanıtladı. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır ve Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı. Demirel, geleceğin yeni Haaland'ını da açıkladı. Volkan Demirel röportajından öne çıkanlar şöyle;

"FENERBAHÇE'DE KALABİLİRDİM"

Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe'de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir. Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ

Emre Belözoğlu ile ikinci kez rakip olduk. Çok iyi tanıdığım bir insan, beraber de çalıştık, saha içinde ne yapacağını biliyorum, saha dışında nasıl davrandığını biliyorum. Maçtan sonra da söyledim zaten ona 'ben seni biliyorum' dedim. Gireniyle çıkanıyla her mevkide iyi bir takımı var. 6 numaralı pozisyonda 6 tane oyuncusu var, 8 numaralı pozisyonda 8 oyuncusu var. Mevkisine göre oyuncu sayısı da var. Espri tabii. Biz 20 senelik arkadaşız, çok iyi tanıdığım bir insan çok da seviyorum. Türkiye'nin çok başarılı bir teknik direktör profili çıkarmaya ihtiyacı olduğu dönemlerde; bence Emre hoca bunların en başında gelenlerden bir tanesi.

ALTAY BAYINDIR'A DESTEK ÇIKTI

Altay eleştiriliyor neden eleştiriliyor ben de anlamıyorum. Ben de eleştirildim zamanında. Bana bir kere jöle kutularıyla tesisi basmalar bile oldu. Altay şu an en iyi 2-3 kaleciden biri. Ben onun yaşında kaleye daha yeni yeni geçiyordum. Baktığınız zaman Altay'ın 100-150'ye yakın maçı var. Bu çocuk Fenerbahçe'nin değeridir, kötü gol de yiyecek. Bunlar futbolda var. Yuhalamayla, ıslıklamayla hiçbir futbolcu ileri gitmez. En kral futbolcu bile geriye gider. Çok iyi Fenerbahçeli'dir, çok da iyi çocuktur. Altay Fenerbahçe'nin çok büyük bir değeridir.

"EMRE MOR DOĞRU YOLDA"

Emre aslında kendi istedi bunun olmasını. Emre'ye sadece bu yolda yol gösteren olmadığını düşünüyorum. Biz bu yolu Emre'ye biraz daha açtık. Saha içinde, dışında neler yapması gerektiğini anlattık. Emre de kendini bildiği için, kendine inandığı için biraz daha yol kat etti. Kendinin farkında olan futbolcu yapamadıklarına kızar. Emre de kendisine kızıyor. Ne futbolcuya kızıyor, ne teknik adamına, ne taraftara... Biz de yapabileceklerini anlatarak, göstererek ona bir yol verdik, o da bu yolda yürümeye karar verdi. Şu an bence doğru yolda.

"YENİ HAALAND HATAYSPOR'DA"

Hatay'a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, İbrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır.

JESUS VE FENERBAHÇE

Jesus'u değerlendirmem çok saçma olur, çünkü kendini kanıtlamış, kendi kariyerine buraya geldikten sonra o görüntüsüyle, Fenerbahçe'nin konumuyla, şu anki durumuyla zaten her şeyi gösteriyor size. Sonuç almasaydı da ben bunu söyleyecektim. Bir teknik adam geçmişte iyiyse gelip hemen başarılı olacak diye bir şey söz konusu değil. Bazen tutmayabilir havasını, suyunu, ülkeyi sevmez, çalışma ortamını beğenmez ama bu seneki Jesus'lu Fenerbahçe hem kadro yapısıyla taraftarıyla her anlamda çok iyi görünüyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklar gibi duruyor.

"ARDA'NIN ZAMANLAMASI ÖNEMLİ"

Arda Güler'i tanıyorum beraber de çalıştık, çok yetenekli ve İsmail Hoca zamanında geçen sene, bu sene de çok doğru zamanlarda doğru yerlerde oyuna giriyor. Bu sene Jesus'un da gelmesiyle biraz güveni ve oynama süresi de fazlalaştı, skora da katkı yaptı. Türk futbolu adına büyük bir yetenek. Bu yetenekleri doğru kullanmamız gerekiyor. Ne sen çok fazlasın demek lazım ne en ufak bir şeyde sen 'yapamazsın' yapmak lazım. Bunun seviyesini çok iyi belirlemek lazım. Bunu da bence Fenerbahçe takımı hem yönetimiyle hem hocasıyla çok iyi yapıyor.



