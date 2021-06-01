01 Haziran 2021, Salı

HATAYSPOR

Hatayspor Selim Ilgaz'la yollarını ayırdı!

Hatayspor’da flaş ayrılık!
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Spor Toto ekiplerinden Atakaş , 26 yaşındaki orta saha ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

'i 6. sırada tamamlayan sezonun flaş takımlarından , 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme yenilemeyerek yollarını ayırdığını açıkladı. Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirerek sezonu kapatmıştı. 5 sezon Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz'a Hatayspor Kulübü tarafından emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Selim Ilgaz ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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