Hatayspor Selim Ilgaz'la yollarını ayırdı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki orta saha Selim Ilgaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan sezonun flaş takımlarından Hatayspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Selim Ilgaz ile sözleşme yenilemeyerek yollarını ayırdığını açıkladı. Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın operasyon geçirerek sezonu kapatmıştı. 5 sezon Hatayspor forması giyen Selim Ilgaz'a Hatayspor Kulübü tarafından emeklerinden dolayı teşekkür edildi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Selim Ilgaz ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Selim Ilgaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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