03 Haziran 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Hatayspor'da 3 ayrılık! Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu ve Mesut Çaytemel...

Hatayspor'da 3 ayrılık!
HATAYSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Spor Toto ekiplerinden 'da 3 ayrılık yaşandı. , sözleşmeleri sona eren Yusuf Abdioğlu, ve takım kaptanlarından ile yollarını ayırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'da, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen Yusuf Abdioğlu, ve takım kaptanlarından ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, üç futbolcu ile yollarını ayırdı. Sözleşme süreleri dolan Yusuf Abdioğlu, Çaytemel ve kaleci Akın Alkan ile mukavele yenilenmedi.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel ve Akın Alka'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig'de yer alan Hatayspor'a devre arasında Orduspor'dan transfer olan Mesut Çaytemel, takımı ile birlikte 2 şampiyonluk yaşayarak 'de mücadele etme şansı yakalamıştı. Tecrübeli futbolcu yaklaşık 6 buçuk sezon Hatayspor formasını terletti.

Kaleci Akın Alkan da 5 sezon top koşturduğu Hatayspor temsilcisinde 2 defa şampiyonluk yaşarken, Süper Lig deneyimi de yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, çok fazla şans bulamadı.

2018-2019 sezonunda MKE Ankaragücü'nden Hatayspor'a transfer olan Yusuf Abdioğlu ise takımı ile Süper Lig'e çıkarken, bu sezon toplam 23 maçta forma giydi.

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