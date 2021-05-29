29 Mayıs 2021, Cumartesi

HATAYSPOR

Son dakika transfer haberi: Hatayspor Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Emre Çolak'ın yeni takımı belli oldu!
HATAYSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: , orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Atakaş , orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Başkanı 'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve 'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HATAYSPOR HABERLERİ
Billong'dan Beşiktaş maçı yorumu! Şike ve teşvik... Billong'dan Beşiktaş maçı yorumu! "Şike ve teşvik..."
Emre Çolak Süper Lig'de kaldı! Emre Çolak Süper Lig'de kaldı!
Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! İşte bonservis bedeli
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör