Son dakika transfer haberi: Hatayspor Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika spor haberleri: Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Emre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedilen açıklamada, "Emre Çolak'a ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

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