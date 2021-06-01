01 Haziran 2021, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Cherif Ndiaye'nin bonservisini aldı!

Süper Lig ekibinde 3 yıllık imza! Opsiyonu kullanıldı
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

ekiplerinden , geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 'nin satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden , geçen sezon Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından kiraladığı 'yi takımda tuttu. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Senegalli golcünün satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe'nin, 25 yaşındaki Ndiaye için Gorica'ya 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Cherif Ndiaye, geçen sezon Göztepe formasıyla 39 Süper Lig maçına çıkarken, 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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