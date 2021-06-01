Son dakika transfer haberleri: Göztepe Cherif Ndiaye'nin bonservisini aldı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Hırvatistan'ın HNK Gorica takımından kiraladığı Cherif Ndiaye'yi takımda tuttu. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Senegalli golcünün satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe'nin, 25 yaşındaki Ndiaye için Gorica'ya 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Cherif Ndiaye, geçen sezon Göztepe formasıyla 39 Süper Lig maçına çıkarken, 10 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif 🤜🤛#Göztepe pic.twitter.com/lRUXGl0UM3— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 1, 2021
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