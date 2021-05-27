27 Mayıs 2021, Perşembe
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Emre Çolak Hatayspor'la anlaştı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak bugün Hatayspor'lu yöneticilerle İstanbul'da bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Cumartesi günü Hatay'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlenecek.
Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha önce Deportivo, Al Wahda ve son olarak Fatih Karagümrük forması giydi.
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