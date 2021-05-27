27 Mayıs 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Emre Çolak Hatayspor'la anlaştı!

Emre Çolak Süper Lig'de kaldı!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Spor Toto ekiplerinden , son olarak forması giyen ile anlaşma sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, son olarak forması giyen bugün 'lu yöneticilerle İstanbul'da bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Cumartesi günü Hatay'a gelmesi beklenen 30 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlenecek.

altyapısında futbola başlayan Emre Çolak daha önce , ve son olarak Fatih Karagümrük forması giydi.

Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalan Emre Çolak ile yollar ayrıldı! haberin devamı

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