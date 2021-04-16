16 Nisan 2021, Cuma

FATİH KARAGÜMRÜK

Son dakika: Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalan Emre Çolak ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalan Emre Çolak ile yollar ayrıldı!
FATİH KARAGÜMRÜK
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

ekibi 'ün, hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle kadro dışı bıraktığı , sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.

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