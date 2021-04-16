16 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: Fatih Karagümrük'te kadro dışı kalan Emre Çolak ile yollar ayrıldı!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün, Galatasaray hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle kadro dışı bıraktığı Emre Çolak, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu.
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