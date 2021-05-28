Son dakika spor haberleri: Billong'dan Beşiktaş maçı yorumu! "Şike ve teşvik..."
Son dakika spor haberleri: Hatayspor'un eski stoperi Jean-Claude Billong, Beşiktaş maçına dair açıklamalarda bulundu. Billong, " Hiçbir zaman şike ve teşvik gibi durumların içerisnde olmadım" ifadelerinde bulundu.
Hatayspor'un eski futbolcusu Jean-Claude Billong, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara cevap verdi. Hiçbir zaman şike ve teşvik gibi durumların içerisnde olmadığını ifade eden Billong, hakkında çıkan bu iddiaların kendisini çok üzdüğünü Hatayspor'da iyi bir sene geçirerek milli takımdan davet aldığını belirtti.
Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maç sonrasında adı bazı iddialara karışan Billong'tan açıklama geldi! Beşiktaş da resmi internet sitesinden söz konusu iddialar hakkında sert bir açıklama yayınlayarak 'Bu gidişatla ne istendiğinin farkındayız.' mesajını vermişti. Billong, Instagram hesabından yaptığı açıklamada bu haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirtti.
'Türkiye'deki haberler beni çok üzüyor. Hatayspor'da iyi bir sezon geçirdim ve milli takıma çağrıldım. Hiçbir zaman şike ve teşvik faaliyetlerine karışmadım ve karışmayacağım. '
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