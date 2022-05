Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında maçında evinde karşılaştığı Giresunpor'u 4-1 mağlup eden Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2 sene güzel bir hikaye yaşadıklarını ama artık bu hikayeye son vermek istediğini ve görevimi bırakacağını belirterek, "Maçın değerlendirmesini yapmayacağım, az önce yayıncı kuruluşa da açıkladım. Biz buraya 2 sene önce geldiğimiz zaman başta bu göreve bizi layık gören Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a teşekkür ediyorum. O dönem tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkmış Hatayspor'un başına daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan bir teknik direktörü göreve getirerek zaten ne kadar cesaretli ve bize olan güvenini göstermiş oldu. Hem bu kulübü hem de başkanımızı mahcup etmemek için ekibimle beraber çok yoğun çalıştık. Hem geçen sene hem bu sene bizimle çalışan futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2 senenin özellikle 1 buçuk senesi rüya gibi geçti, çok keyif aldım. Son bir dönem inişli çıkışlı bir dönem geçirdik ama o dönemde bile yönetimimiz bize herhangi baskı veya eleştiri değil tam tersine bize destek oldular. Başkanım da her açıklamasında zaten bizim arkamızda olduğunu, istediğimiz kadar bu kulüpte çalışabileceğimizi tekrarladı. 2 sene güzel bir hikaye yaşadık burada ama artık bu hikayeye son vermek istiyorum. Görevimi bırakacağım bugün. Bu kararı kendi ailem ve teknik ekibimiz biliyordu, başkanımız bilmiyordu. Biraz sonra toplantı yağacağız hem teşekkür edeceğim hem de görevi bırakmak istediğimizi ileteceğim. Bu dönemde futbolcu kardeşlerimize, personel arkadaşlarımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman Hatayspor'un farklı bir yeri olacak. Hem benim için hem de Hatayspor için hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.



"AYRILIĞIMIN SEBEBİ BAŞKA BİR KULÜP DEĞİL"



Ömer Erdoğan, herhangi bir kulüple görüşmediğini, ayrılığının sebebinin farklı bir kulüp olmadığını belirterek "Benim bu kararımı veren kriter herhangi bir kulübe gitme veya görüşme durumu değil. Böyle bir karar vermem gerekiyordu, açıkçası bunun nedenini de açıklamak istemiyorum. Böyle gerekiyordu. Hem benim kariyerim hem de kulübüm için böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.