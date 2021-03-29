29 Mart 2021, Pazartesi

HATAYSPOR

Hatayspor'da Boupendza ve Poko’nun Covid-19 testleri pozitif çıktı! Galatasaray maçında...

Boupendza'nın Covid-19 testi pozitif! G.Saray maçında...
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

'in 32. haftasında 'ı konuk edecek. , Hataysporlu Boupendza ve forması giyen Poko'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Boupendza Galatasaray maçında sahaya yer alamayacak.

, Türkiye'de forma giyen 2 milli futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada forması giyen başarılı golcü ve 'da oynayan 'nun test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Hastalığa yakalanan futbolcuların milli takım kafilesinden ayrılarak karantinaya girdiği aktarıldı. Böylece Aaron Boupendza, 'de 3 Nisan'da oynayacakları müsabakasında sahada olamayacak.

Öte yandan 'da görev yapan Kevin Mayi'nin ise test sonucunun negatif çıktığı da duyuruldu.

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