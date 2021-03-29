Hatayspor'da Boupendza ve Poko’nun Covid-19 testleri pozitif çıktı! Galatasaray maçında...
Hatayspor Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Gabon Futbol Federasyonu, Hataysporlu Boupendza ve Altay forması giyen Poko'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Boupendza Galatasaray maçında sahaya yer alamayacak.
Gabon Futbol Federasyonu, Türkiye'de forma giyen 2 milli futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Hatayspor forması giyen başarılı golcü Aaron Boupendza ve Altay'da oynayan Andre Poko'nun test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Hastalığa yakalanan futbolcuların milli takım kafilesinden ayrılarak karantinaya girdiği aktarıldı. Böylece Aaron Boupendza, Süper Lig'de 3 Nisan'da oynayacakları Galatasaray müsabakasında sahada olamayacak.
Öte yandan Ümraniyespor'da görev yapan Kevin Mayi'nin ise test sonucunun negatif çıktığı da duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig