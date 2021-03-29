Hatayspor'da Boupendza ve Poko’nun Covid-19 testleri pozitif çıktı! Galatasaray maçında...

Hatayspor Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Gabon Futbol Federasyonu, Hataysporlu Boupendza ve Altay forması giyen Poko'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Boupendza Galatasaray maçında sahaya yer alamayacak.

Gabon Futbol Federasyonu, Türkiye'de forma giyen 2 milli futbolcusunun corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada Hatayspor forması giyen başarılı golcü Aaron Boupendza ve Altay'da oynayan Andre Poko'nun test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Hastalığa yakalanan futbolcuların milli takım kafilesinden ayrılarak karantinaya girdiği aktarıldı. Böylece Aaron Boupendza, Süper Lig'de 3 Nisan'da oynayacakları Galatasaray müsabakasında sahada olamayacak.

Öte yandan Ümraniyespor'da görev yapan Kevin Mayi'nin ise test sonucunun negatif çıktığı da duyuruldu.

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