05 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Hatayspor Isimat Mirin için girişimlere başladı

Isimat Mirin'e flaş talip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

'in yeni ekiplerinden Hatayspor, ’tan ’i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-beyazlılar teknik direktör 'ın da istediği futbolcu için girişimlere başladı.

'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği defans oyuncusu , Hatayspor'a 1 yıllık imza atmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, iki kulüp arasında yapılan 1 yıllık kiralama anlaşmasında tecrübeli defansın yıllık maaşının yarısını siyah-beyazlıların diğer yarısını da Hatayspor'un ödeyeceği öğrenildi.
Geçen sezon Fransız ekibi Toulouse'a kiralanan Isimat Mirin, 14 mücadelede forma giymiş, 1 defa da fileleri havalandırmıştı.
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