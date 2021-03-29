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Galatasaray'dan sürpriz prim kararı! Hatayspor maçında...

G.Saray'dan sürpriz prim kararı! Hatayspor maçında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

milli ara sonrası 'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, futbolculara maçı kazanmaları halinde 1 milyon TL prim dağıtacak. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan , Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanına çıkacak. Özellikle savunma hattında önemli eksikleri olan Aslan, kritik virajdan hatasız dönmek istiyor. Kalan maçların her birine final gözüyle bakan Galatasaray, ligin flaş ekibi karşısında 3 puanı cebine koymayı amaçlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetimden prim kararı geldi Galatasaraylı kurmaylar, Hatayspor maçının kazanılması halinde takıma 1 milyon lira prim verecek.

G.Saray'a Hatayspor maçında prim dopingi!

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