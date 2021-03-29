Galatasaray milli ara sonrası Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, futbolculara maçı kazanmaları halinde 1 milyon TL prim dağıtacak. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkacak. Özellikle savunma hattında önemli eksikleri olan Aslan, kritik virajdan hatasız dönmek istiyor. Kalan maçların her birine final gözüyle bakan Galatasaray, ligin flaş ekibi karşısında 3 puanı cebine koymayı amaçlıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetimden prim kararı geldi Galatasaraylı kurmaylar, Hatayspor maçının kazanılması halinde takıma 1 milyon lira prim verecek.

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