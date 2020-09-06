06 Eylül 2020, Pazar

HATAYSPOR

Hatayspor G.Saray'dan Sekidika Jimmmy ve Emin Bayrama talip oldu

Hatayspor 3 G.Saray'lı futbolcuya talip oldu!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Gelecek sezon 'de sıkıntı yaşamak istemeyen 'ın 3 futbolcuna talip oldu. 'ın isteği doğrultusunda bu isimlerin kadroya katılması için girişimlere başlanıldı. işte detaylar...

1'Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp 'e yükselen transferde hareketli saatler yaşıyor. Bordo-beyazlılar 'da fazla forma şansı bulamayan Jese Sekidika, Jimmy Durmaz ve Emin Bayram'a talip oldu. 'ın, Galatasaray'ın tecrübeli hocası 'i bizzat arayarak oyuncular hakkında bilgi aldığı iddia edildi.
Galatasaray 1-1 Hatayspor | MAÇ SONUCU

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