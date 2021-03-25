25 Mart 2021, Perşembe

HATAYSPOR

Son dakika spor haberi: Hatayspor Fenerbahçe maçına corona virüsü engeli

Hatay - F.Bahçe maçına Covid-19 engeli!
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Son dakika spor haberleri: , yeni stadyum açılışı için Fenerbahçe ile 27 Mart Cumartesi günü oynanacak özel karşılaşmanın artan corona virüsü vakaları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şöyle:

27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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