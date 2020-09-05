05 Eylül 2020, Cumartesi

HATAYSPOR

Hatay’a Tangocu sağ acık

Hatay’a Tangocu sağ acık
HATAYSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Transferin hızlı takımı Hatayspor, kadrosuna 9. takviyeyi Güney Amerika’dan yaptı.

Transferin hızlı takımı Hatayspor, kadrosuna 9. takviyeyi Güney Amerika'dan yaptı. Bordo-beyazlılar, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Argentinos Juniors'un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Damian Batallini'yle her konuda anlaştı. Genç futbolcu da sosyal medya hesabı Instagram'da Hatayspor'u takibe alarak transferini adeta duyur du. 1 yıl kiralanması beklenen Batallini, geçen sezon forma giydiği 21 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti. Tangocu, sağ kanadın dışında sol açık ve orta saha sağ tarafta da görev alabiliyor.
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